إليسا في أحدث ظهور بـ"الهوت شورت".. شاهد

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن أول هدية تلقتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وظهرت إليسا، وهي تتجول في شوارع بيروت مرتدية هوت شورت ونظارة شمسية رغم الظلمة، وتقود دراجة ثلاثية العجلات وهي الهدية التي تلقتها من إحدى صديقاتها.

وعلقت إليسا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" "بيروت بليل وهدية عيد ميلادى مبكرًا من صديقتى ميرنا سعد"، وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها موجهين لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها التي تحتفل به نهاية الشهر الجاري.

اليسا

وكانت قد طرحت إليسا ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وضم 18 أغنية ما بين المصري واللبناني والفرنسي، وكان من بينهم:"وفي، أنا شبه نسيتك، على حس حكايتنا، مباحة ليك، هنغني كمان وكمان، حبة اهتمام، هعتبرك مت، غلطة وقت، هنغني كمان وكمان، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، إضافة إلى أغنية بالفرنسية.Mourir sur scène".".