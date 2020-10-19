مفاجأة جديدة من بيلي إيليش لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية بيلي إيليش عن أنها تخطط لإطلاق عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت بيلى ايليش البالغة من العمر (18 عامًا) خلال ردها على أسئلة عدد من المعجبين عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الشهر المقبل، وجاء هذا التصريح بعد أيام من حصد ايليش عدد من جوائز “بيلبورد” الشهيرة .

يذكرأن بيلي إيليش فازت في حفل “Billboard Music Awards” لعام 2020 بجائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة “Top Female Artist” التي رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزي واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة “Top Billboard 200 Album” وذلك بألبومها الغنائي “When We All Fall Asleep, Where Do We Go“.