بالصورة – أحمد مكي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا الفنان المصري أحمد مكي الذكرى الأولى لوفاة والده، وشارك جمهوره صورة جمعته به عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وكتب “أحمد” تعليقا على الصورة: “مرَّت سنة على فراقك … دائما أتذكرك وأدعو لك … الله يرحمك يا أبي ويغفرلك … نسألكم الدعاء له”. نفيد بالذكر أن أحمد مكي يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، ويشاركه البطولة الفنان كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.

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