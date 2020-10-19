قصي حاتم يطلق أحدث أغنياته المصوّرة "اليوم أنت"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العراقي الشاب قصي حاتم أغنية منفردة جديدة بعنوان "اليوم أنت" من الحان علي صابر، وكلمات عمار محمد، وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.



وأبدى حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير علي صابر فيها، مؤكداً حرصه المتواصل في عملية إختيار أعماله الغنائية التي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعاً نصب عينه محبيه ومتابعيه.

ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكداً إهتمامه وحرصه على إخراج العمل بطريقة فنية متطوّرة مستخدماً التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحاً حرص وتعاون قصي حاتم وإهتمامه في إظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.

هذا وطرح قصي حاتم أغنية "اليوم أنت" عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" الى جانب جميع الإذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.

