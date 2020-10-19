إعادة فتح دور السينما خارج مدينة نيويورك بربع طاقتها

متابعة بتجـــــــــــــرد: قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم، إنه سيسمح بإعادة فتح دور السينما خارج مدينة نيويورك في 23 أكتوبر الجاري، بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا.

وذكر كومو أن على دور السينما العمل بربع طاقتها على أن يكون الحد الأقصى أمام كل شاشة 50 مشاهداً وذلك في المقاطعات التي لديها معدل إصابة أقل من 2% في المتوسط لمدة 14 يوماً ولا توجد بها بؤر عدوى.

وسيكون على رواد السينما وضع الكمامات، إلا عند الجلوس وتناول الطعام أو الشراب، وسيتعين على دور العرض أن تفي بمعايير تنقية الهواء والتهوية.

وأعلن الحاكم هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، اليوم، وقال إن نيويورك تحرز تقدماً في التصدي لبؤر انتشار كوفيد-19 في بعض مناطق الولاية، بما في ذلك بروكلين وكوينز في مدينة نيويورك.