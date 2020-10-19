الكشف عن تفاصيل جديدة حول “أحمد نوتردام” لـ رامز جلال

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت بعض المصادر عن تفاصيل جديدة حول أحداث فيلم “أحمد نوتردام”، للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان المصري رامز جلال، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
ويجسد رامز شخصية صحفي وفقاً لأحداث الفيلم، ويتزامن ذلك مع انتشار عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات، لتبدأ الأجهزة الأمنية بالبحث عن السفاح الخفي، ويؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.
ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدي دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، في إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.
ويبدأ السفاح في البحث عن أحمد نوتردام، خاصة وأنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيا وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.
ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد.
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