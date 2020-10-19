إيساف يلجأ لآخر درجات التقاضي للتهرب من حكم حبسه

متابعة بتجــــــــــــرد: أوكل الفنان المصري إيساف محاميه علي أيوب بإقامة معارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف العجوزة بتأييد حكم حبسه 6 أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اعتداء إيساف على المجني عليهما بعد تشاجرهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقي، حيث خضع الأستاذ الجامعي والشرطي لفحوصات طبية لتأكيد آثار الاعتداء عليهما، وقدما تقريراً طبياً للإفادة بالإصابات التي تعرضا لها على يد إيساف.
يذكر أن المعارضة الاستئنافية هي آخر درجات التقاضي التي سيلجأ إليها إيساف قبل تأييد حكم حبسه بشكل نهائي.
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