أحداث “أم القلايد” تجذب جمهور سوشيال ميديا

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متابعة بتجــــــــــــرد: مع استمرار الدراسة عن بعد في ظل التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، جذبت الحلقات الأولى من المسلسل الدرامي السعودي “أم القلايد” الجمهور، ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعرض على شاشة MBC.
وتدور أحداث العمل الذي تم تصويره في قرية رجال ألمع جنوب المملكة، وعرض خلال الفترة الماضية على منصة “شاهد”، في قالب من الإثارة والتشويق والغموض والجريمة، حول قرية نائية يستخرج أهلها من أرضها الآثار ويدفنون الأسرار، حيث يُجرى التحقيق في قضية اختفاء فتاة مراهقة تعيش في القرية، وسط الكثير من الصراعات.
مسلسل “أم القلايد” يتكون من 13 حلقة، وهو من تأليف الكاتب مفرج المجفل، وإخراج إبراهيم شكيري، وبطولة باقة من الفنانين ومنهم: مشعل المطيري، دريعان الدريعان، محمد القس، زارا البلوشي، وسعيد صالح.
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