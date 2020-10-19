هل رزق باريش أردوتش بطفله الأول بعد 3 أشهر من الزواج؟ إليكم الحقيقة

متابعة بتجــــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للنجمة التركية غوبسي أوزاي زوجة الممثل باريش أردوتش وهي ترقد على سرير المستشفى وتحمل بين ذارعيها طفلاً ولد حديثاً وتعبر عن فرحها بذلك.

وأثارت هذه الصورة موجة من التعليقات في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن سرها. واشار بعضهم إلى أنها تثبت أن شائعات حملها قبل حفل الزفاف صحيحة فيما لم يؤكد هذا آخرون.

وتبين من خلال البحث أن الصورة التقطت خلال مشهد من مسلسل “حرب السلفات”. ويذكر أن شائعات الحمل لاحقت الممثلة بعد إعلان خبر زواجها من أردوتش الذي اشتهر في العالم العربي من خلال أدائه دور البطولة في المسلسل الذي تمت دبلجته إلى اللغة العربية تحت عنوان “حب للإيجار” والذي حقق نسبة مشاهدة عالية.

وكان تقرير لصحيفة Sabah التركية ذكر في وقت سابق أن النجمة غوبسي أوزاي، زوجة الممثل التركي الشهير باريش أرودتش، قد تكون حاملاً بطفلهما الأول وأشار إلى انها ربما بلغت الشهر الثالث من الحمل.