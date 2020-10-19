حكم جديد بحق سما المصري.. ومحاميها يطعن

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، وتخفيف الحكم إلى الحبس ستة أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ”سما المصرى” فى القضية رقم 535 لسنة 2020، فى غضون شهر آب (أغسطس) 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها ريهام سعيد بالطعن في عرضها.

وأضافت التحقيقات أنها سبت عن طريق مكالمات التلفون المجنى عليها، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، وظهورها فى مقطع مصور وجهت من خلاله للمجني عليها عبارات مبتذلة ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها على واتساب واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها ونشرت معلومات وأخباراً عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها بدون رضاها.

من ناحيته أكد دفاع سما المصري أن الحكم جاء مؤكدًا براءة موكلته، وأنه سيقوم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مرة أخرى لثقته في القضاء العادل وبراءة موكلته.