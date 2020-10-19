لماذا بعثت نقابة الممثلين المصريين برسالة شكر إلى السيسي؟

تقدمت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اختياره الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز كأعضاء معينين في مجلس الشيوخ.

وقالت النقابة في بيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والإعزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته الكبيرة بدور القوة الناعمة ومدى تأثيرها، بعد اختياره الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، متمنين لهما التوفيق لما فيه صالح مصر بصفة عامة والفن بصفة خاصة".



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وكان الرئيس السيسي أعلن عن المعينين رسميا بمجلس الشيوخ المصري، وأدى النواب اليمين الدستورية في المجلس متعهدين على خدمة الوطن، ومن ضمن الذين حلفوا اليمين الفنان يحيي الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

وحرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة الفخراني بعد أدائه اليمين الدستورية، إذ نشرت صورة له عبر ستوري "إنستقرام" وعلقت: "ألف مبروك يا دكتور".