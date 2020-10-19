جوجل يحتفي بالذكرى 110 لميلاد فريد الأطرش

احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، الإثنين، بالفنان فريد الأطرش (1910- 1974)، بتغيير واجهته الرئيسية، بصورة للأطرش، في الذكرى الـ110 لميلاده.

ولد الراحل في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1910، وهو موسيقي ومطرب وممثل، وينتمي إلى "آل الأطرش" وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب، جنوب سوريا بجبل الدروز نسبة لسكانها الدروز.



قدّم فريد الأطرش 31 فيلما سينمائيا عبر مسيرته الفنية الرائعة التي بدأها عام 1941.

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ومن أشهر أفلامه "حبيب العمر، عهد الهوى، حكاية العمر كله"، وفي 26 ديسمبر/كانون الأول من عام 1974 رحل فريد الأطرش عن الحياة بعد مسيرة فنية حافلة.

لم تتوقف إسهامات فريد الأطرش الفنية عند الغناء والتمثيل، إذ قدم ألحانا رائعة وتعاون مع نجوم من العيار الثقيل منهم "أسمهان، شادية، فايزة أحمد، وديع الصافي ومحرم فؤاد نازك".