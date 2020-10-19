شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحسينى يسجل أغنية جديدة بعنوان "كل حاجة فيكى حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى محمود الحسينى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "كل حاجة فيكى حلوة" من كلمات أيمن الطويل وألحان وتوزيع علاء غنيم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع "يوتيوب"، ليعود بها الحسينى إلى الغناء بعدما قدم آخر أغنياته بعنوان "لا تأسفن" بفيلم "دفع رباعى" الذى تم عرضه فى السينمات العام الماضى.

فيلم "دفع رباعى" بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتدورأحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات، وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوى مكانة فى المجتمع، فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبا والثانى مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذى وصلوا إليه، ويتورط الإخوة الثلاثة فى عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا فى إجهاض العملية.

الحسينى عاد منذ فترة بعد اختفائه الطويل بعدة أغانى منها "لاعاش ولا كان اللى يكسر نفسى"، وهى من كلمات سعد عبد المنعم، وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، "مش بالفلوس"، وشارك بغناء تترات مسلسلات أبرزها "مزاج الخير" للنجم مصطفى شعبان، ودرة، وحسن حسنى، وسميحة أيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وكانت أول تجربة له فى كتابة الأغانى الدرامية، وألحان محمود طلعت .