داليا مصطفى تكشف تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في الغدة الدرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة داليا مصطفى إنها خضعت منذ 4 أيام لعملية جراحية لإزالة كيس دهني على الغدة الدرقية.

وأضافت مصطفى، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا حاليا كويسة وبخير، أجريت الجراحة من 4 أيام وأنا حاليا في البيت بفترة النقاهة، العملية كانت سخيفة شوية، بس أنا كويسة الحمد لله".

وكشفت أنها ستعود لتصوير مسلسل "في يوم وليلة" والتي تشارك في بطولته مع النجم أحمد رزق، في خلال 5 أيام.

مسلسل "في يوم وليلة" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى جمال هشام، ويشارك في بطولته النجوم: سوسن بدر، أحمد رزق، آيتن عامر، نضال الشافعي، محمد جمعة، ولاء شريف وغيرهم.

وانتهت داليا مصطفى مؤخرا من تصوير أحدث أفلامها "قبل الأربعين" مع النجوم: بسمة، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي.