ندى بسيوني تكشف حقيقة ارتباطها بأيمن يونس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة ندى بسيوني، حقيقة ارتباطها بالمحلل الكروي أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقالت بسيوني، خلال حوارها ببرنامج "10 الصبح" عبر قناة "الأهلي"، إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، وحينما انتشر حرصت على نفيه من خلال حسابها عبر موقع "تويتر".

أضافت: "أنا مش متجوزة، وهذا الشخص أكن له كل الاحترام، والله أنا عمري ما شوفته ولا هو عمره شافني في الحياة، وشعب تويتر بتاعي أصلا أما حد ييجي يتكلم معايا بيطفشوه من عندي عشان بيغيروا عليّا".

تابعت: "بعد ما انتشرت الشائعة دي بعتلي فعلا وقالي: شوفتي الإشاعات اللي طالعة، قولتله: أيوه شوفت وإحنا عمرنا ما شوفنا بعض أصلا، وتحياتي له".

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وحول مواصفات الرجل الذي تتمناه زوجا لها، قالت ندى بسيوني: "أنا معرفش ارتبط بحد لازم أحبه، وأنا صعب جدا أحب لأن أنا مواصفاتي مش طبيعية، أنا عايزة حب بجد ويكون حد مالي عيني وقلبي، أنا عايزة حد رومانسي جدا و24 ساعة حب، ومبقاش في النوع ده خالص، لو لقيت حد من دول همسك فيه بإيدي وأسناني".

يُذكر أنه كانت انتشرت شائعات حول زواج الفنانة ندى بسيوني من الكابتن أيمن يونس، لكن الأولى حرصت على نفي ذلك عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر"، وكتبت: "الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجأة إن عمرنا ما اتقابلنا، وأنا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى".

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مشاركتها في مسرحية "حمام الست" التي عُرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.