رانيا يوسف تكشف سر رشاقتها وكيف تفقد الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت النجمة رانيا يوسف، مساء الأحد، أنها تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لأسباب صحية ودينية.

وقالت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC" عبر قناة Dmc، حينما طُلب منها تقديم نصائح للفتيات للحفاظ على رشاقتهن: "أنا بصوم اتنين وخميس دائما، ده لازم، وده مش عشان الجانب الديني بس، لكن الجانب الصحي كمان".

أضافت: "الجسم لما بيفهم نظام الأكل إزاي بيبتدي يتخن لمجرد أنه فهم نظامك في الأكل حتى لو كميات الأكل قليلة، لازم نلخبط مواعيد الأكل وعشان كده بصوم اتنين وخميس، وبشرب ميه بليمون كتير جدا، بالإضافة للرياضة والمشي".

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ومن جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها بطولته النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، بمشاركة النجوم: أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق، والسيناريست حسين مصطفى محرم.