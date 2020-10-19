تراند اليوم : شاهد .. فيديو مسرب للفنان محمود ياسين قبل وفاته .. وهكذا صدم الجميع فيه

حالة من الجدل أثارتها بعد الصحف في أعقاب وفاة الفنان محمود ياسين بشأن إصابته بمرض الزهايمر.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للراحل محمود ياسين نُشر قبل وفاته بفترة .

وكانت المفاجأة أن محمود ياسين ظهر في الفيديو بوعي كامل وهو ما يعتبر ردا علنيا حول شائعات إصابته بالزهايمر قبل وفاته.

وقال ياسين في الفيديو: أنا طبعا يسعدني إني أعرف إن الناس مشغولة بيا، وبتفكر فيا وبتتمنى لي الصحة والسعادة، مفيش أجمل من كده؛ لأن الفنان يعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والأمنيات الحلوة إللى جايه من قلب الناس إللى بتحبه وبتقدره، شكرا للناس الطيبين.