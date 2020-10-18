شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تتوسط محمد فراج ومصطفى خاطر فى البوستر الرسمى لفيلم "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الاستعداد لبدء عرض فيلم "الصندوق الأسود" بدور العرض المصرية، أطلقت شركة سينرجى وأفلام مصر العالمية ونيو سنشرى البوستر الرسمي لفيلم الإثارة والتشويق الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكى في عودتها للسينما بعد غياب 4 سنوات، مع الفنان محمد فرّاج والفنان مصطفى خاطر.

يحمل البوستر الرسمي وجوه أبطال الفيلم الثلاثة منى زكي ومحمد فرّاج ومصطفى خاطر، ويحمل كل وجه تعبيراته الخاصة، فنرى فرّاج في مقدمة البوستر بملامح قاسية، ومنى زكى تتوسطه بتعبيرات مصدومة وجرح نازف في رأسها بعد تعرضها لاعتداء عنيف، ثم مصطفى خاطر معبراً عن التوجس والخوف.





وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.