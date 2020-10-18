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شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ولطيفة ينعيان الفنانة الراحلة نعمة: ستظلى صوت الفرحة والطرب والان مع تفاصيل الخبر
صابر الرباعى
فيما نعتها الفنانة الكبيرة لطيفة، وغردت بصور جمعتهما، وعلقت عبر تويتر :"قلبى حزين ولكن هى إرادة الله إنا لله وإنا إليه راجعون تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وأنا طفلة وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحة والطرب من مثلك لا يموت يانعمة ستظلى خالدة فى وجداننا كلنا كم أحببتك وكم سأظل أحبك إنا لله وإنا إليه راجعون".
لطيفة
الفنانة الراحلة نعمة مع لطيفة
لطيفة والفنانة الراحلة نعمة
ومن جهتها نعت الفنانة هند صبرى الفنانة التونسية نعمة بعد وفاتها، من خلال كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين كتبت : " رحلت اليوم واحدة من ايقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف ادريس لقب فنانة تونس الأولى، .. رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم، .. الله ينعمك يا نعمة".
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