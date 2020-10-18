شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسى لاختيار يحيى الفخرانى وسميرة عبد العزيز بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اختيار الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كأعضاء معينين في مجلس الشيوخ.

وجاء في البيان: تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والإعزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته الكبيرة لدور القوة الناعمة ومدى تأثيرها، بعد اختياره الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، متمنين لهما التوفيق لما فيه صالح مصر بصفة خاصة والفن بصفة عامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن المعينين رسميًا بمجلس الشيوخ المصري، وأدى النواب اليمين الدستورية في المجلس متعهدين على خدمة الوطن، ومن ضمن الذين قسموا اليمين الفنان يحيي الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز.

وألقى الفنان يحيي الفخراني، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من مجلس الشيوخ، ومعه الفنانة سميرة عبد العزيز، كنائبين عن الفن المصري داخل المجلس.