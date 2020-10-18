شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفني يفتتح عرض "ريسايكل" اليوم بمسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض " ريسايكل " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، و ذلك اليوم الأحد 18 أكتوبر الجاري في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يوميا ماعدا الثلاثاء .
جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.
"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير .
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