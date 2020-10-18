شكرا لقرائتكم خبر عن شام توجه رسالة حب لـ رضوى الشربينى: "سندى وقوتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة فى الإعلامية رضوى الشربينى، وشاركت جمهورها بصورة تجمعها بها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت لها قائلة: "قوتى ودعمى وسندى وظهرى أحبك إلى يا سوبر رضوى"، لترد عليها رضوى الشربينى قائلة: "روح قلبى من جوه".













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شام الذهبى

وجهت شام الذهبى رسالة إلى والدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة للنجمة أصالة معلقة عليها: "ملهمتى.. لقد علمتنى كيف أضع القيم والأخلاق قبل أى شىء.. أنتِ تحملين كبريائك حتى حينما تصلين إلى الحضيض من خداع الآخرين فأنت تصرين على أن تظلي صادقًا".

وأضافت شام الذهبى عبر إنستجرام فى رسالتها الموجهة إلى والدتها: "أنت تحولين ألمك وخيبة أملك وتستخدميه في الفن، والحب لخلق الحياة من جديد.. أنت تعيدين بناء نفسك في كل مرة تسقطين فيها… أنتِ مقاتلة وحساسة وأسطورة سأفخر دائما بكونى ابنتك قبل أى شىء آخر"، فيما ردت عليها الفنانة أصالة عبر خاصية التعليقات قائلة :" أنا بقوى فيكم لقويكم".

وفى وقت سابق، وجهت النجمة أصالة نصرى، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التي جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت أصالة قائلة "شامي الدّنيي الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّي امّي وبنتي وأختي ورفيقتي هيّي الحياة".