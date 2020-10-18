شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يسترجع ذكريات العمرة مع زوجته.. ويعلق: "بينا معاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان محمود عبد المغنى ذكريات سفره إلى السعودية وأدائه مناسك العمرة، حيث نشر صورة قديمة مع زوجته وهما أمام الكعبة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "بينا معاد".



محمود عبد المغنى



محمود عبد المغنى

وكان الفنان محمود عبد المغنى تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة له مع زوجته بعد نشره لها عبر حسابه بموقع إنستجرام، والتى ظهرا بها بشكل بسيط، وعلق عليها قائلا: "أم العيال الطيبة"، ليحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات المشيدة به وبزوجته، وقالت أحد التعليقات: "شبهك جدا وباين عليها الجدعنة".

ويشارك محمود عبد المغنى فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض.

يشار إلى أن عبد المغنى تألق فى دوره بفيلم "صاحب المقام" مع النجوم آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية جديدة وهى البلطجى التائب، من إخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى، كما يبدأ تصويره دوره فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من اخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.