شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها مع أطفالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة مع أطفالها عبر حسابها على إنستجرام، في أحدث ظهور لها، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين في إطلالاتها وجمالها.



نادين نسيب نجيم

واحتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها، ونشرت مقطع فيديو لصور تجمعها مع ابنها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "عقبال ما شوفك أحلى شاب ناجح ومبسوط وأفضل وجنبك ودعواتي ليك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك ويبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر أبدًا ويفرّح قلبي فيك بحبك كتير كتير كتير" .

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وشاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها بجروح فى وجهها بعد إصابتها نتيجة تحطم منزلها فى انفجار بيروت بداية شهر أغسطس الماضى، وطمأنت جمهورها قائلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "صباح الخير... طمنونى عنكم؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".

يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.

وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت ، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".