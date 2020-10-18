شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاح تكسب رهان البطولة المطلقة وتضع نفسها واحدة من أبرز نجمات جيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوارالمميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها العام الماضي في مسلسل "كارمن" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة.

واستكملت ريهام حجاج خطواتها في البطولة المطلقة هذا العام بتقديمها مسلسل "لما كنا صغيرين" التي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد جدارتها بتقديم البطولة المطلقة لاسيما وأن العمل نافس العديد من مسلسلات كبار النجوم في الموسم واستطاع التواجد وبقوة وحصد نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.



ريهام حجاج

وأشاد متابعو المسلسل بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات نفسية ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل التي اعتبرها من "أشيك" نجمات دراما رمضان.‏

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نجاح "لما كنا صغيرين" بهذا الشكل اللافت، جعل ريهام حجاج تقدم على اختيار عمل جديد أضخم من الناحية الإنتاجية وهو ما حدث بالفعل حيث استقرت على سيناريو بعنوان "باسيلة" مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيونية حيث تم الاتفاق معه ليكون منتجاً ومشرفاً على الإخراج في هذا العام.

ومع رغبة ريهام حجاج في تقديم عمل يحقق نجاحاً أعلى من الذي حصدته في "لما كنا صغيرين" فضلت بالاتفاق مع صناع "باسيلة" تأجيله إلى شهر رمضان 2020، حتى تحصل على وقت كاف للتحضير لاسيما وأن أحداثه تتطلب السفر لتصوير معظم المشاهد في عدد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى مشاركة بعض الفنانين العرب.



ريهام حجاج مع ابطال لما كنا صغيرين