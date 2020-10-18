شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي راينهارت تخطف الأنظار بأزياء الخريف في إجازتها من تصوير مسلسل "Riverdale".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة العالمية ليلي راينهارت الأنظار خلال تجولها برفقة كلبها "ميلو" في يوم عطلة من تصوير الموسم الخامس من مسلسل Riverdale في فانكوفر بكندا، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت ليلي راينهارت في إطلالة أنيقة، خلال نزهة صباحية مع كلبها، حيث ارتدت أزياء الخريف عبارة عن معطف منقوش وقميس أسود وبنطلون جينز أزرق باهت، كما ارتدت حذاء جلدي أسود، وصففت خصلات شعرها الأشقر على شكل ذيل حصان مرتفع.



الفنانة ليلي راينهارت

وتماشياً مع إجراءات السلامة والحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتدت الفنانة العالمية الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا قناعًا وقائيًا أسود أثناء تجوالها في شوارع المدينة مع كلبها ميلو الذي أوصلته إلى المنزل، ثم عادت للتسوق مرة أخرى.

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واستؤنف تصوير الموسم الخامس مسلسل Riverdale مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد إغلاق دام أسبوعًا بسبب بعض المشكلات في اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فانكوفر.

والمسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "سى دابليو" فى 26 يناير 2017، وهو من تأليف روبيرتو أجيرى سكاسا، ويشارك فى بطولة العمل كل من، كيه جيه أبا، وليلى راينهارت، وكاميلا مندس، وكول سبروس، وماريسول نيكولز، ولوك بيرى، وكيسى كوت، ومادلين بيتسيش، وأشلى موراى، وهايلى لو، آشا برومفيلد، ومن إخراج لى تولاند كريجر وآخرين.



ليلي راينهارت تتجول مع كلبها

قصة المسلسل تدور حول مجموعة شباب وبنات فى مرحلة المراهقة من الطبقة الراقية والأكثر ثراء فى نيويورك، حيث لكل شاب وفتاة اسرار ومشاكل يحاولون إخفاءها، لكن مع توجههم نحو عدم الطاعة ومحاولة سعيهم لأحلامهم الخاصة، تبدأ الأحداث بكثرة جرائم القتل فى البلدة وتتزايد الأسرار والغموض الخاصة بكل شخصية.