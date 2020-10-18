شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ريم مصطفى من على "السقالة": العالم بحاجة للنساء القويات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من أحدث فوتوسيشن لها على "سقالة"، بناء وظهرت وهى تقف علة ألواح بناء من الخشب والحديد ووجهت رسالة للمرأة قائلة : "العالم بحاجة إلى نساء قويات، .. النساء اللواتي يرفعن ويبنن الآخرين ، الذين سيحبون ويحبون، المرأة التي تعيش بشجاعة ، رقة وشرسة، المرأة لا تقهر".



ريم مصطفى

من ناحية أخرى تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "هاملت" للكاتب العالمى وليم شكسبير، حيث رشحها مخرج العرض عصام السيد لتجسيد شخصية "أوفيليا" حبيبة هاملت، وبالفعل حدثت مقابلة مع مخرج المسرحية وتعاقدت بشكل رسمى منذ أيام قليلة على أن تبدأ البروفات خلال هذه الأيام بصحبة أسرة العرض، مسرحية "هاملت" من إخراج عصام السيد وإنتاج المسرح القومى برئاسة الفنان ايهاب فهمى وبطولة أحمد السعدنى وسوسن بدر وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والرواية من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء شركة شكسبير الملكية منذ عام 1879 و ألهمت العديد من الكتاب، مثل يوهان فولفجانج فون جوته و تشارلز ديكنز و جيمس جويس.

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ريم مصطفى

"هاملت" مسرحية تراجيدية (مأساوية) كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و 1602 تقع أحداثها في الدنمارك، تدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه. هاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم.

يذكر أن ريم مصطفى عرض لها مؤخراً مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية وشارك فى بطولتها أحمد العوضى ورياض الخولى وخالد كمال وحمزة العيلى وحسنى شتا وأحمد صيام وناهد رشدى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على، كما تنتظر طرح فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.