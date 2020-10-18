شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتجول في شوارع بيروت بهوت شورت ونظارة شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة إليسا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام وهي تستمتع بجولة ليلة في شوارع بيروت بالدراجة، وظهرت إليسا مرتدية هوت شورت أحمر ونظارة شمس، وكتبت على الصورة قائلة: "بيروت بليل وهدية عيد ميلادى مبكرًا من صديقتى ميرنا سعد"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.



إليسا

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من ناحية أخرى، كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن بوستر النسخة الإستثنائية والمحدودة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، والذي يحتوي على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 20 عاما إضافة إلى أغانى الألبوم، وظهرت في البوستر بإطلالة ذهبية داخل رقم 20 علي الأرض، معلقة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" الإصدار المحدود لفترة الـ20 عامًا سيصدر قريبًا جدًا.. سيكون احتفالًا بمرور 20 عامًا على الموسيقى والترفيه شاركته مع أروع المعجبين".

وقالت إليسا فى رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأى" هو الأخير مع الشركة وشبهت مغادرتها الشركة المنتجة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكى تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.

كما وجهت الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا، مضيفة إنها واجهت التنمر والنقد في بداية مسيرتها الفنية، وتحتفل في الألبوم بمرور 20 عام على مسيرتها وعلى مواجهتها لهذا الهجوم، وإنها استحضرت هذه الذكريات من خلال صور البوستر لتثبت أن الانتقادات لم تكسرها وأنها واجهت كل شيء بقلب قوى.