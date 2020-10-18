شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى صورة جديدة من داخل أحد المعابد: "اللعبة اتغيرت.. جاهزين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روبى متابعيها على موقع إنستجرام بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي وجاءت من أحد المعابد، مثلما ظهرت خلال الصورة التي علقت عليها بكتابة: "اللعبة اتغيرت، جاهزين"، وما أن نشرت الصورة حتي أثارت تكهنات وتخمينات من قبل متابعيها ممن تساءلوا عما تقصده وراء جملة اللعبة اتغيرت وما إذا كان هناك عمل فني جديد تجهز له أم ماذا؟!.



روبى فى احدث صورة لها

وتأتي تلك الصورة بعدما ظهرت الفنانة روبى من قبل داخل أروقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، خلال الأيام الماضية خلال تصويرها إعلان، حيث تأتي من كواليس هذا الإعلان، التي صورته تزامنًا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ39 بينما التف حول الفنانة روبى عدد كبير من زوار الكرنك داخلها لالتقاط الصور التذكارية معها خلال جلسة تصوير بالمعبد.

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وحصل ”الخليج 365” آنذاك على فيديو للفنانة روبى مع المحبين والمعجبين أثناء تصويرها لأحد الإعلانات داخل المعبد، وتواجدت بالأقصر لمدة يومين لتصوير الإعلان، حيث احتفلت مؤخراً الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39.

وقد درست روبى القانون فى جامعة بنى سويف، وقد تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز وانفصلت عنه بعد 3 سنوات، وأبرز المخرج شريف صبرى مواهب روبى الفنية فى الرقص الاستعراضي والغناء، وقدمت روبى العديد من الأغنيات الشهيرة كان أولها "كل أما أقوله أه"، و" انت عارف ليه" ، و"مشيت ورا إحساسى"، وكان أول ظهور لها في السينما مع بداية الألفينات، بعدما ظهرت فى دور صغير فى فيلم ثقافى، ثم تقديمها دور "بولا" ابنة الفنانة لطيفة فى فيلم "سكوت هنصور".

ومن أهم الأعمال التى شاركت روبى فيها فيلم: "سبع ورقات كوتشينة، و ليلة البيبى دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامى والعبيط، يوم مالوش لازمة، الكنز"، كما قدمت 3 مسلسلات: "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم" ومسلسل من بطولتها بعنوان "أهو دا اللى صار" مع أحمد داوود عام 2019.