شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن إعادة فتح السينمات بعيدا عن المدينة بسعة 25 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه سيتم السماح بفتح دور العرض السينمائية في ولاية نيويورك، ولكن بعيداً عن المدينة اعتباراً من 23 أكتوبر، وقال كومو إن دور السينما غير الموجودة في المدينة يمكن أن تفتح بسعة 25 ٪ بحد أقصى 50 شخصا، مشيرا ألي انه لن يُسمح إلا للمقاطعات التي لديها معدل إصابات متوسط ​​بـ COVID-19 أي أقل من 2٪ على مدار 14 يوما ولا يُسمح لأي مناطق بها عدد إصابات كبير بفتح مسارحها.





ومن المقرر أن يلتزم كل الحاضرين، حسب القواعد والبروتوكول المتبع لمواجهة فيروس كورونا، بارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى معايير تنقية الهواء والتهوية.

كان مالكو دور السينما في ولاية نيويورك يتوسلون إلى كومو خلال الأسابيع القليلة الماضية ، من أجل السماح لهم بإعادة فتح دور العرض السينمائية، كما كتبت اللجنة التنفيذية لاتحاد السينما العالمية رسالة موجهة إلى كومو تطلب منه الموافقة.