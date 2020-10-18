بوسترات جديدة لمسلسل The Crown قبل عرضه فى نوفمبر "صور"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crownبوسترات جديدة للموسم القادم للعمل الدرامي الشهير الحائز على تقييم 8.7 عبر موقع IMDB، والمقرر طرحه في 15 نوفمبر المقبل. ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الملكي عبر موقع تويتر عدة بوسترات لأبطال المسلسل الجدد الذين سيجسدون شخصيات ملكية في الموسم المقبل والذي سيسرد قصة حياة الاميرة الراحلة ديانا بشكل مفصل.

وطرحت شبكة نيتفليكس تريلر الموسم الرابع من مسلسل والذى يكشف الملامح الأولى للموسم الذى يعرض في 15 نوفمبر، وتظهر أوليفيا كولمان وهى تجسد دور الملكة إليزابيث وقصة زواج ديانا من الأمير تشارليز.

وكانت النجمة أوليفيا كولمان كشفت فى حوار لموقع مترو تفاصيل تجسديها دور الملكة إليزابيث فى مسلسل The Crown، حيث أوضحت مدى صعوبة الدور على المستوى النفسى، حيث كشفت عن شعورها بالقلق الشديد من أن تكون ملكة إنجلترا البالغة من العمر 94 عامًا لا تحب تصويرها على الشاشة.

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وأشارت أوليفيا كولمان "من الصعب أن تلعب دور شخص يعرفه الجميع"، وأضافت أوليفيا أنها تجد الأمر مدمرا للأعصاب عندما تكون الشخصية الواقعية التي تصورها لا تزال على قيد الحياة".

يعد مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات التى تدور حول العائلة الملكية فى بريطانيا، حيث إنه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة فى القصر الملكى، وهذه بعض من الأسباب التى تشجع من لم يشاهده على مشاهدته، خاصة قبل طرح الموسم الرابع من العمل الذى من المقرر له أن يطرح 15 نوفمبر.