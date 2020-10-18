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بيلى إيليش تطلق أغنيتها الجديدة بهذا الموعد بعد حصدها جوائز بيلبورد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش قررت أن ثير حماس محبيها وعشاقها وذلك باعلانها أنها تخطط لإطلاق عمل غنائى جديد خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت بيلى ايليش البالغة من العمر (18 عاما) خلال ردها على أسئلة عدد من المعجبين على الـ "stories" على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "Instagram" والتى تضم اكثر من 67.5 ألف شخص أنها تستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة خلال الشهر المقبل، وجاء هذا التصريح بعد أيام من حصد ايليش عدد من جوائز "بيلبورد" الشهيرة .

يذكرأن فازت النجمة العالمية بيلى إيليش فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020  بجائزة أفضل مغنية جديدة للعام ، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go".

 

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