- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يؤدي أغنيته الجديد "Lonely" لايف لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المطرب العالمي جاستين بيبر أغنيته الجديدة "Lonely" في بث مباشر على الهواء خلال استضافته ببرنامج "Saturday Night Live" الليلة الماضية، حيث شارك جاستين بيبر جمهوره عبر تويتر رابط الفيديو، وسرعان ما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الأغنية.
وأطلق النجم العالمى جاستين بيبر كليبه الجديد الذى يحمل اسم "Lonely" وذلك على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وتعاون بيبر فى هذه الأغنية النجم الأمريكى بينى بلانكو، وقد كان جاكوب تريمبلاى البالغ من العمر (14 عامًا) هو بطل الكليب الذى اخرجه جيك شراير، واستطاع كليب "Lonely" أن يحقق نجاح ملحوظ فوصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على "يوتيوب" الى 12 مليون مشاهدة.
جاستين بيبر
وفي وقت سابق، خطف الفنان العالمي جاستين بيبر الأضواء قبل أيام من استضافته في برنامج "Saturday Night Live"، حيث شوهد مساء أمس أثناء وصوله إلى شقته في نيويورك بعد حضوره البروفات قبل ظهوره على البرنامج نهاية الأسبوع.
والتقطت عدسات المصورين صورا للنجم العالمي جاستين بيبر بالقرب من شقته في نيويورك مرتديًا سروالا قصيرا بني اللون قبل أن يشارك للمرة الثانية هذا العام في Saturday Night Live .
الفنان جاستين بيبر
جاستين بيبر في لايف
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يؤدي أغنيته الجديد "Lonely" لايف لأول مرة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.