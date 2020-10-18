شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمود الليثى يقبل رأس أمينة x صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفترة الأخيرة عن علاقة مميزة تربط بين أكثر من مطرب ممن يقدمون فى غناء الأغنية الشعبية، وتحديداً ما بين المطرب محمود الليثى والمطربة أمينة مثلما ظهر في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث ظهر في الصورة وهو يقبل رأسها، وعلقت عليها بكتابة : "ليثى مصر".

على الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل اسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن فى الوطن العربى يساند ويدعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الأزمات وتخطى مختلف العراقيل والصعوبات بعد الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع بمدينة "بيروت" مما نتج عنه مئات الضحايا والمصابين.

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محمود الليثى يقبل رأس امينة

وكانت المطربة أمينة قالت لـ"الخليج 365" أن حالتها الآن أصبحت مستقرة بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية حيث كانت تعانى من ورم فى الحالب الأمر الذى اكتشفته بعد قيامها بعمل التحاليل اللازمة، مشيرة إلى أنها بدأت تتحسن وتشكر الله على كل شىء، وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب الخاص بها.