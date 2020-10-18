شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين وأصالة وصابر الرباعى ينعون الفنانة التونسية نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة أصالة، الفنانة التونسية نعمة بعد وفاتها اليوم عبر حسابها على تويتر، قائلة: الله يرحمها كانت على قدر عال من التعامل الرّاقي المحترم الّلطيف الله يرحمها ويغفر لها ويعين أهلها وأحبابها على الفراق".

كما نعاها الفنان صابر الرباعى، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون رمز من رموز الأغنية التونسية ترحل عنا اليوم تاركة وراءها خزينة ملأى بالأغاني الجميلة والمتنوعة تربينا عليها وعلى صوتها المميز، السيدة والفنانة الكبيرة "نعمة" رحمك الله وأسكنك فراديس جنانه ورزقنا جميل الصبر والسلوان وتعازينا الحارة إلى العائلة".

ونشر الفنان ظافر العابدين صورة للفنانة الراحلة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "الله يرحم رمز من رموز الفن التونسى السيدة نعمة سيبقى فنها خالدا".

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كمت نعت الفنانة هند صبرى الفنانة التونسية نعمة، من خلال كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين كتبت: "رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي.. رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف إدريس لقب فنانة تونس الأولى.. رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية، الغناء التونسي اليوم يتيم.. الله ينعمك يا نعمة".



أصالة