شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تثير فضول معجبيها بسبب "positions"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت النجمة العالمية إريانا جراند بهدوء شديد و فى سرية تامة على ألبومها الغنائى الجديد، والذى تعمل حاليا النجمة الشابة على اشعال حماس محبيها ومعجبيها ليكونوا فى انتظار الالبوم الذى أكدت أنه سيتم اطلاقه خلال هذا الشهر،وفاجأت إريانا جراند محبيها و معجبيها من مرتادى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بنشرها مقطع فيديو قصير من أجل الترويج لعمل يحمل اسم "positions" دون أن توضح النجمة الشهيرة أى تفاصيل عنه سواء كان هذا اسم لأغنية سينجل أم اسم ألبومها الغنائى الجديد.

يذكر أن إريانا جراند البالغة من العمر 27 عاما كشفت فى تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" والتى تضم ملايين المتابعين أنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى أسعد قطاع كبير من محبيها وعشاقها حول العالم، فكتبت جراند "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى الجديد خلال هذا الشهر".

من جهة أخرى هناك تكهنات انتشرت مؤخرا تشير لتعاون إريانا جراند مع النجمة العالمية ماريا كارى والنجمة الشهيرة جنيفر هيدسون وذلك بعمل غنائى خاص بالكريسماس، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول محبى وعشاقى النجمات العالميات وزاد من الحماس لانتظار أغنيتهم.