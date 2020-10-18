شكرا لقرائتكم خبر عن هل استجاب طارق العريان لطلب نجل أصالة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من نداء وجهه خالد الذهبى، نجل الفنانة أصالة، إلى المخرج طارق العريان، عبر رسالة نشرها على منصة الصور الشهيرة، إنستجرام، شارك المخرج طارق العريان، متابعيه صورة مع نجليه "آدم وعلى" وظهرا وهم يستمتعان بوقتهما بجوار حمام السباحة، معربا عن حبه الشديد لهما، حيث كتب على الصورة قائلا: "الأكثر إشراقا فى حياتى آدم وعلى"، ليترك خالد نجل أصالة تعليق على الصورة، قائلا: "شكرا على وقتك"، في إشارة ضمنية يحثه فيها على قضاء وقت أكثر مع أبنائه.

ولم يكتف طارق العريان بهذا فقط، بل نشر صورة أخرى برفقة أولاده الثلاثة "عمر وآدم وعلى" من طليقته الفنانة أصالة، وكتب على الصورة، قائلا: "يوم عائلى مع رجالى".

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على إجابة هذا السؤال: هل استجاب طارق العريان لنداء خالد الذهبى نجل الفنانة أصالة؟.