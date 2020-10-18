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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنشر صورة تمثال سيدة الحرية اللبنانية المصنوع من زجاج انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"سيدة الحرية اللبنانية الخاصة بنا، مصنوعة من الزجاج المهشم من الانفجار المدمر في ميناء بيروت، إنها أصغر من التي رحبت بالعالم في ميناء نيويورك، لكن هذا مناسب فقط، لديها الكثير لتفعله".
التمثال
إليسا
وفى سياق آخر وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة إلى النساء محاربات مرض سرطان الثدى لحثهن على الفحص المبكر للوقاية من المرض وبدء العلاج مبكرًا حال الإصابة به، وكتبت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ممنوع انتظار الشهر الزهرى للاهتمام بالصحة.. الفحص المبكر يحمى كل امرأة من الإصابة بسرطان الثدى.. الحماية تبدأ بالوعى، والفحص المبكر هو العلاج الأول والأهم".
ويحتفل العالم بالشهر العالمى لسرطان الثدى، خلال شهر أكتوبر من كل عام، باعتباره شهر التوعية، وتهدف الحملة الصحية السنوية إلى زيادة الوعى بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يؤثر سرطان الثدى على 2.1 مليون امرأة كل عام فى العالم، ما يتسبب فى أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء.
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