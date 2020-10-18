شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تصور عددًا من مشاهد مسلسل "جمال الحريم" بأستوديو النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "جمال الحريم" تصوير مشاهدهم الداخلية من العمل، داخل أستوديو النحاس، حيث تجمع المشاهد ببطلة العمل الفنانة نور اللبنانية مع عدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، وتصور المخرجة منال الصيفى أحداث العمل بشكل يومى مكصف محاولة للانتهاء منه حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة وعرضه على التليفزيون.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نور اللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

ومن ناحية أخرى تشارك نور اللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى (حرب طروادة) الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، في 8 حلقات، المقرر عرضه على منصة watch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.