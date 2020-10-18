شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أثر انتشار كورونا عقليا على مارلين مانسون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عدد من النجوم خلال الفترة الماضية أن فترة انتشار وباء كورونا اثرت علي صحتهم النفسية و العقلية بشكل سلبي، و كان آخر هؤلاء النجوم هو النجم الأمريكي مارلين مانوسن، وأكد النجم العالمى مارلين مانسون إن فترة انتشار وباء كورونا "COVID-19" كانت فترة "مدمرة " تماما على صحته العقلية، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية و من أبرزها " ان ام أى " .

قال النجم البالغ من العمر (51 عاما) فى أحدث نسخة مطبوعة من "Classic Rock" : "عدم القدرة على احياء الحفلات مباشر .. إنها ليست شكوى، مثل بعض نجوم موسيقى الروك المزاجيين والمتغطرسين .. لكن فى الحقيقة على مدار العشرين عام الماضية، كل ما عرفته هو أن أصعد إلى المسرح وأغنى ، لكن الفترة الماضية أو فترة انتشار فيروس كورونا لم أستطيع فعل ذلك، ولذلك فهو أمرمدمرعقليا بالنسبة لى".

فتواجد الانساء فى حجر تتحول لشخص مرتبك ، أنت لا تعرف ما هو الواقع ، باستثناء ما هو حولك ، وهذا يمكن أن يدفعك للجنون ".