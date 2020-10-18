شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يسترجع ذكرياته مع والده بعد عام على رحيله بصورته بين أحضانه: دايمًا بدعيلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان أحمد مكي ذكرياته مع والده بعد مرور عام على وفاته، وذلك من خلال صورة نشرها مكي لهما معًا، وعلق عليها بكلمات مؤثرة في تعليقه عليها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كتب في رسالة إلى روحه: "مرَّت سنة على فراقك.. دائمًا أتذكرك وأدعو لك.. الله يرحمك يا أبي ويغفرلك.. نسألكم الدعاء له".



احمد مكى يحتضن والده فى صورة قديمة قبل وفاته

من ناحية أخرى يتمتع النجم أحمد مكي بشعبية كبيرة في الوسط الفني، فسرعان ما يتصدر التريند حال مشاركته أي صورة أو منشور عبر حساباته الشخصية، وهو ما نجح فيه قبل ايام بعد نشره كوبليه من أغنيته الشهيرة "طرقت بابك"، عبر حسابه بموقع فيس بوك، ليحظى بعدد مشاركات كبير خلال وقت قصير من نشرها.

وجاء الكوبليه الذي نشره مكي عبر حسابه كآلاتي: "مهما مراكبك عطلت وقفت ماتكتئبشي سيبها على الله وتوكل صدقني بكره تمشى".

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وسرعان ما استغل جمهوره ظهوره لإثارة التساؤلات حول موعد طرح الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير"، الذي نجح من خلاله بحصد شعبية كبيرة.

يشار إلى أن أحمد مكى خاض تجربة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية "حزلقوم" وحققت المسرحية نجاحًا عند عرضها فى موسم الرياض وحققت أعلى الإيرادات هناك، واحتفل مكى بهذا النجاح مع فريق العمل.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، كما يستعد للعودة للدراما من خلال المشاركة فى بطولة مسلسل الاختيار 2 مع النجم كريم عبد العزيز، فى عمل سيعرض خلال ماراثون دراما رمضان المقبل.