خاص.. قبل المهرجان بأيام.. كندة علوش تتواجد في الجونة لهذا السبب

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من أحد مصادره المقربة من الفنانة السورية كندة علوش، إنها تتواجد منذ عدة أيام في مدينة الجونة، وذلك بالرغم من إن الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ستبدأ يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري، حيث إن كندة عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة داخل المهرجان.

وأشارت مصادرنا إلى إن كندة متواجدة برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، ويقطنان في الفيلا الذي يمتلكها الأخير هناك منذ عدة أيام.

وتابعت مصادرنا وأكدت إنه على الرغم من إن ضيوف مهرجان الجونة السينمائي سيصلون هناك قبل بداية المهرجان بيوم، إلا إن كندة حرصت على التواجد للحصول على إجازة قصيرة قبل بداية المهرجان، خاصة وأنها كانت منشغلة خلال الفترة الماضية بتصوير حكايتها في مسلسل "إلا أنا".

وأضافت مصادرنا إلى إن كندة علوش تقضي وقتها مع زوجها في فيلتهما الخاصة، وتقوم بشكل يومي بقضاء بعض الوقت مع عدد من أصدقائهما المتواجدين في الجونة ومن بينهم، الفنانة بشرى التي تتواجد هي الأخرى بحكم منصبها كمديرة للمهرجان، وآخرين مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه سميح.

يذكر إن كندة علوش عرض لها مؤخرا حكاية "ضي القمر" ضمن الحكايات الستة لمسلسل "إلا أنا"، الذي قام بتأليفه الكاتب يسري الفخراني، وقام بإخراج حكايتها المخرج أحمد حسن، وشاركها في بطولته كلا من الفنانين، محمد علاء، ومحمد شاهين، وآخرين، والحكاية اضطر فريق عملها لإستخدام وحدة إخراجية ثانية، وذلك لأنها كانت تعرض ولم تنتهي كندة من تصويرها.