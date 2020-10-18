قبل مباراته مع الرجاء...وليد فواز يدعم الزمالك:"يا رب العزة والنصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان وليد فواز، على دعم فريق الزمالك، قبل ساعات قليلة، من مباراته أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "يا رب العزة والنصر .. الزمالك".

تقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.