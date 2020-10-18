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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان وليد فواز، على دعم فريق الزمالك، قبل ساعات قليلة، من مباراته أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي.
وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "يا رب العزة والنصر .. الزمالك".
تقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مباراته مع الرجاء...وليد فواز يدعم الزمالك:"يا رب العزة والنصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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