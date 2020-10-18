أحمد مكي يُحيي الذكرى الأولى لوفاة والده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد مكي، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والده في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر 2019 في مقر إقامته بالإمارات.
ونشر مكي، صورة له مع والده عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "مرَّت سنة على فراقك.. دائما أتذكرك وأدعو لك.. الله يرحمك يا أبي ويغفر لك.. نسألكم الدعاء له".
ومن جانب آخر، يستعد أحمد مكي لبدء تصوير مسلسل "الاختيار 2" والذي يجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز والمقرر عرضه في رمضان 2021، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
وكانت آخر أعمال أحمد مكي (40 عاما) مسلسل "خلصانة بشياكة"، والذي عُرِض خلال الموسم الرمضاني عام 2017، وشاركه البطولة فيه دينا الشربيني، شيكو، هشام ماجد وبيومي فؤاد وغيرهم.
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