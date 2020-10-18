ابنة أصالة: رضوى الشربيني قوتي ودعمي وسندي.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، رسالة للإعلامية رضوى الشربيني. ونشرت ابنة أصالة عدة صور تجمعها برضوى الشربيني عبر "إنستجرام"، معلّقة: "قوتي ودعمي وسندي.. أحبك إلى ما لا نهاية يا سوبر رضوى". فيما ردت رضوى الشربيني على شام الذهبي قائلةً: "أنتِ روح قلبي من جوه وبموت فيكي يا أحلى حاجة فى الدنيا.. بحبك بحبك بحبك". وانفصلت شام الذهبي ابنة أصالة الكبرى، مؤخرا عن زميلها طبيب الجلدية معتز نصير، بعد شهرين فقط من احتفالهما بخطوبتهما في حفل عائلي اقتصر على العائلتين.

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