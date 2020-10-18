أوس أوس لـ"الخليج 365": مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي.. وهذا ما يضايقني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، إنه يعتبر مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي غير حقيقي، بسبب إمكانية تزييف الأمور، من خلال قدرة أي شخص على تدشين مليون حساب، يستخدمها في سب أو مدح الآخرين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيه حاجات كتير الناس بتستخدمها بشكل غلط، وده اللي بيضايق الواحد، عشان كده مش بهتم بالحاجات دي، بهتم بمقابلة الناس في الشارع والتعرف على ردود أفعالهم الحقيقية".

وأضاف أوس أوس "اللي بيضايقني وضايقني الفترة اللي فاتت إن فيه ناس بتستغل وظيفتها انها تضايقك"، منتقدًا قيام بعض المواقع بنقل أخبار غير حقيقية مأخوذة من تعليق شخص ما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحري الدقة بالعودة لصاحب الخبر.

أوس أوس يشارك حاليًا في بطولة مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان علي ربيع، الفنان حسام داغر، إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.