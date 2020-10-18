محمد علاء تاجر قماش في "واقع افتراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد الفنان محمد علاء على المشاركة في مسلسل "واقع افتراضي" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، والذي ينتمي للأعمال طويلة الحلقات، إذ يتكون من 45 حلقة، وانطلق تصويره قبل 10 أيام.

وأكد علاء في بيان صحفي أنه يقدم شخصية جديدة عليه، إذ يجسد شخصية شاب يُدعى "طارق" ويعمل تاجر قماش، وهو إنسان عصامي.

مسلسل "واقع افتراضي" يشارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، مي القاضي، إسلام جمال، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

على الجانب الآخر، يشارك الفنان محمد علاء في فيلم "قمر 14" ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويضم 5 خطوط درامية ولكل خط حكاية مختلفة عن الأخرى، ومن إخراج هادي الباجوري.