فيديو .. مينا عطا يطرح أغنية " عملت جني " علي اليوتيوب

نشر الفنان مينا عطا أغنية جديدة تحمل اسم "عملت جني" عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب- YouTube- اليوم الأحد. يوتيوب- YouTube- اليوم الأحد. والأغنية تحمل الطابع الشعبي، تم تنفيذها بطريقة الرسوم المتحركة، بالتعاون مع الرسام محمود إسماعيل. الرسوم المتحركة، بالتعاون مع الرسام محمود إسماعيل. Advertisements أغنية "عملت جني" من كلمات إسلام راتب ومن ألحان محمود حسيني وتوزيع زيزو فاروق. شاهد الفيديو :

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