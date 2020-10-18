خلال ايام .. طرح أغنية " نمبر2"

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح كليبه الجديد "نمبر 2" ، حيث يضع اللمسات الأخيرة ويعكف على التجهيزات النهائية استعدادًا لطرح الكليب خلال أيام قليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأوضح الفيشاوي في تصريحات صحفية أنه يستعد لتصوير أحدث أعماله السينمائية "أبو نسب"

خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي تعاقد عليه مؤخرًا مع السبكي؛ ليعود به إلى السينما، ومن إخراج عمرو صلاح.



يذكر أن الفنان احمد الفيشاوي قد انتهى من تصوير دوره ضمن حكايات فيلم "

قمر 14"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التي يتخللها العديد من قصص الحب، عبر حكايات منفصلة متصلة، ويتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.