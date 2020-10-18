الليلة.. رانيا يوسف مع الإعلامية إيمان الحصري على DMC

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، الليلة، الفنانة رانيا يوسف، وذلك في برنامجها مساء DMC، في حوار مفتوح عن أحدث أعمالها ومشاريعها الفنية.
يذاع البرنامج في تمام الساعة الـ 9 مساءً علىقناة DMC.
ومن المفترض أن تتحدث رانياعن كواليس أحدث أعمالها الفنية، بجانب رأيها فيما يحدث على الساحة الفنية في هذا الوقت،وعن أعمالها السينمائية أو الدراميا القادمة.
يذكر ان رانيا قد شاركت درامياً في مسلسل "الحرامي"، الذي تم عرضه عبر أحد المنصات الترفيهية الشهيرة، بطولة"أحمد داش، بيومي فراد، كارولين عزمي، رنا رئيس، احمد فتحي"، ومن تأليف:أحمد فوزي صالح، إخراج:محمد سلامة.
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